Sarà incredibile ma non lo vedremo | Sole e Luna rosso sangue insieme per una rarissima Eclissi orizzontale

Domani, martedì 3 marzo 2026, si verificherà un evento astronomico molto raro: un’eclissi orizzontale in cui Sole e Luna appariranno di un rosso sangue insieme nel cielo. Questa particolare configurazione, che si verifica di rado, sarà visibile solo in alcune zone e non sarà possibile osservarla in modo diretto da tutti. L’eclissi rappresenta un fenomeno di grande interesse per gli appassionati di astronomia.

Il calendario astronomico del 2026 si apre con un appuntamento eccezionale fissato per domani, martedì 3 marzo. La prima eclissi lunare dell’anno non si limiterà a tingere il nostro satellite di un rosso spettrale, ma offrirà a molti osservatori la possibilità di assistere a un fenomeno visivo che la geometria celeste riterrebbe, in teoria, impossibile: il selenelion. Conosciuto anche come “eclissi orizzontale”, questo evento permette di scorgere contemporaneamente il Sole che sorge e la Luna totalmente eclissata che tramonta, sfidando la percezione spaziale dell’osservatore. Dal punto di vista della meccanica celeste, un’eclissi di Luna si verifica quando Sole, Terra e Luna sono allineati lungo una linea retta chiamata sizigia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

