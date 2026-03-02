Dopo la partita tra Roma e Juventus, terminata con un 3-3, il tecnico della Juventus ha partecipato alla conferenza stampa post gara. Durante l'incontro, ha commentato la reazione della squadra, sottolineando di portare a casa un risultato che ha definito grande. Non sono state fatte altre dichiarazioni o commenti sul match.

Terminato il match tra Roma e Juventus. A parlare della gara, durante la conferenza stampa post partita, è stato il tecnico bianconero Spalletti. Queste le sue parole: “La luce spenta non è solo quella del carattere, ma anche sui passaggi sia nel primo che nel secondo tempo. Quelle della reazione sono luci che invece si sono accese tutte. Questi ragazzi vengono da una partita di 120? nella quale sono usciti dalla Champions League. La Roma ha giocato un grande calcio che ormai sappiamo. Abbiamo avuto delle difficoltà nell’esecuzione di marcature, anticipi e via dicendo. Io mi porto a casa la grande reazione di questi ragazzi”. Ha poi continuato: “In Nazionale ce ne sono successe troppe e il momento in cui abbiamo giocato gare importanti come quella contro la Norvegia, dove ci siamo arrivati tirati. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Juventus 3-3, Spalletti in conferenza stampa: “Mi porto a casa una grande reazione”

Leggi anche: Juventus-Roma, Spalletti parla in conferenza stampa: “Mi ha fatto piacere vedere i ragazzi allenarsi in maniera corretta. Gasperini un modello, ha inventato un modo”

Conferenza stampa Thuram pre Juve Benfica: «La Juventus è un modo di vivere per essere più forte. Il calcio di Spalletti mi piace, ecco cosa mi chiede in campo»di Marco BaridonConferenza stampa Thuram pre Juve Benfica: le sue dichiarazioni alla vigilia del settimo match della League Phase di Champions League...

Juventus-Roma 2-1 Spalletti: siamo sulla strada buona ! Conferenza stampa post partita

Tutto quello che riguarda Roma Juventus.

Temi più discussi: Che Roma-Juve: Gatti allo scadere firma un pazzesco 3-3; Serie A | Roma-Juventus | Il tabellino; Roma - Juventus (3-3) Serie A 2025; Roma-Juventus 3-3, la sintesi della partita.

La Juve rimonta la Roma da 3-1 a 3-3, Gatti gela l’Olimpico in pieno recupero: lotta Champions apertissimaFinisce 3-3 tra Roma e Juventus una partita combattutissima che lascia ancora aperta la lotta Champions tra le due squadre ... fanpage.it

Video Gol Highlights di Roma – Juventus 3-3 Serie A 27° GiornataVideo dei Gol e Highlights di Roma - Juventus 3-3: partita roccambolesca con la Roma che va in vantaggio 1 a 0 a fine primo tempo, poi 3 a 1 nella ripresa e ... stadiosport.it

"Vivo per il quarto posto" A DAZN, dopo Roma-Juventus, hanno chiesto a Luciano Spalletti se creda ancora alla qualificazione in Champions League. E lui: "Come ci credo Vivo per questo, vivo per il quarto posto, vivo per quella posizione lì. Diamole una f - facebook.com facebook

La #Juventus completa una clamorosa rimonta sulla #Roma: da 3-1 a 3-3 e la corsa Champions è ancora apertissima x.com