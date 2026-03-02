Roma il Venerabile Collegio Inglese apre al pubblico la cripta e la strada romana sotterranea

Il Venerabile Collegio Inglese a Roma ha aperto al pubblico la sua cripta e una strada romana sotterranea. Le visite consentono di esplorare ambienti antichi e di scoprire parti di storia che finora erano rimaste nascoste. La cripta e la strada sono accessibili ai visitatori che desiderano conoscere meglio il patrimonio archeologico dell’edificio. L’apertura ha attirato numerosi curiosi e appassionati di storia antica.

Roma svela nuovi tesori: il Venerabile Collegio Inglese apre la cripta e gli ambienti sotterranei finora inaccessibili al pubblico. Roma, giorno dopo giorno, riesce a svelarci dei luoghi nascosti che ci raccontano secoli di storia stratificata. Tra le novità culturali più attese di questo 2026, c'è il Venerabile Collegio Inglese, che apre eccezionalmente al pubblico alcuni ambienti finora non visitabili, permettendo di scendere sotto il livello della città contemporanea, fin dentro la sua meravigliosa cripta. Le nuove visite guidate offriranno infatti l'occasione di esplorare spazi sotterranei legati al passato religioso e archeologico della Capitale.