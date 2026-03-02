Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Pisa Bologna 0-0

Nel primo tempo della partita tra Pisa e Bologna, le due squadre si sono trovate avanti a un pareggio senza reti. La sfida si sta svolgendo con azioni che non hanno ancora portato a segnature, mentre gli spettatori seguono con attenzione le fasi di gioco. La partita è in corso e i risultati vengono aggiornati in tempo reale.

