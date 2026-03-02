A marzo, in Italia, si verifica il passaggio dall'ora solare a quella legale, con gli orologi che devono essere spostati avanti di un'ora nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2026. Questa modifica avviene ogni anno in questa stessa finestra temporale, segnando l'inizio della primavera e il cambio di orario. Nel 2026, però, l'entrata in vigore dell'ora legale avverrà prima rispetto agli anni precedenti.

Marzo è il mese dei cambiamenti: torna la primavera e qualche giorno dopo anche l'ora legale.Tra poche settimane sarà infatti tempo di dire addio all’ora solare e preparare gli orologi per il cambio dell'ora, fissato nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026. Bisognerà spostare le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Quando torna l'ora legale e perchè nel 2026 arriverà primaMarzo è il mese dei cambiamenti: torna la primavera e qualche giorno dopo anche l'ora legale.

Corona accusa: accordo nascosto tra RAI e Berlusconi!

Contenuti e approfondimenti su torna.

Temi più discussi: Quando torna l'ora legale e perché nel 2026 arriva prima; Quando torna l'ora legale e perchè nel 2026 arriverà prima; Ora legale 2026, quando cambia? La data in cui spostare le lancette indietro arriva prima; Quando torna l'ora legale e perchè nel 2026 arriva prima.

Quando torna l'ora legale e perchè nel 2026 arriva primaMarzo è il mese dei cambiamenti: torna la primavera e qualche giorno dopo anche l'ora legale.Tra poche settimane sarà infatti tempo di dire addio all’ora solare e preparare gli orologi per il cambio ... milanotoday.it

Cambio ora marzo 2026: quando spostare le lancette e perché sembra anticipatoCon l’arrivo della primavera torna puntuale una delle domande più cercate online: quando cambia l’ora nel 2026? Il passaggio all’ora legale non è solo una ... funweek.it

#HelenaPrestes torna sui social dopo la m0rte del padre - facebook.com facebook

CdS - Verso il Como: #Calhanoglu torna in regia, spezzone per #Dumfries. Dentro #Darmian e #Acerbi x.com