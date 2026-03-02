Alle elezioni provinciali di Caserta, la lista del Centrodestra si è distinta come la più votata, ottenendo sei seggi nel nuovo Consiglio Provinciale. Tra i candidati con il maggior numero di preferenze ci sono De Filippo e Innocenti, mentre il centrodestra ha confermato la maggioranza a sostegno del presidente in carica. I risultati ufficiali indicano una chiara preferenza degli elettori per questa formazione politica.

Il Centro Destra per la Provincia è la lista più votata alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Caserta, conquistando 6 seggi e confermando la maggioranza a sostegno del presidente Anacleto Colombiano. Tra i più votati spiccano il sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo e Giovanni Innocenti, presidente del Consiglio comunale di Aversa. L’affluenza si è attestata al 93%: su 386 aventi diritto hanno votato in 373, con 5 schede nulle. Determinante la fascia E, che comprende Aversa, Maddaloni e Santa Maria Capua Vetere. Si tratta di elezioni di secondo livello: non votano i cittadini, ma sindaci e consiglieri comunali del territorio, con un sistema di voto ponderato in base alla popolazione dei Comuni rappresentati. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Provinciali Caserta, De Filippo e Innocenti tra i più votati: sei seggi al Centrodestra

Leggi anche: Elezioni provinciali, sfida a sei liste per 12 seggi: duello FdI–Pd e voto decisivo per gli equilibri

Elezioni provinciali 2026, proclamati i nuovi consiglieri: ecco i nomi e i più votatiSono stati ufficialmente proclamati i nuovi consiglieri provinciali di Salerno al termine delle elezioni di secondo livello che hanno coinvolto...

Aggiornamenti e notizie su Provinciali Caserta.

Temi più discussi: PROVINCIA, SI VOTA - I favoriti LISTA per LISTA è corsa al primato nel centrodestra per conquistare la vicepresidenza; Elezioni Provinciali i primi dati utili, lista per lista nome per nome; Elezioni provinciali: tutti i voti e gli eletti. Ecco il nuovo consiglio; Provincia, alle urne senza otto Comuni: in 77 per il Consiglio.

Risultati elezioni provinciali a Caserta, gli eletti in ConsiglioNel voto per il rinnovo del consiglio Provinciale l’affluenza si è attestata al 93%. Bene le liste a sostegno del presidente Anacleto Colombiano: 6 seggi sono andati al Centro Destra, 4 per Campo ... tg24.sky.it

Elezioni Provinciali: trionfa l'agro aversano, De Filippo il più votato, flop Santa Maria Capua VetereNove consiglieri su 16 amministrano Aversa e Agro, 'scompare' l'Appia da Capua a San Nicola la Strada. Nessun eletto per Matesino e litorale ... casertanews.it

Provincia di Caserta. Ecco tutti i neo eletti nel Consiglio Provinciale del Presidente Anacleto Colombiano. #caserta #provinciadicaserta #elezioniprovinciali #consiglioprovinciale #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/elezioni-provinciali-di-caserta-ecc - facebook.com facebook