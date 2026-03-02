Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso oggi si aggira intorno a 0,312 euro per metro cubo al Punto di Scambio Virtuale (PSV). La data di riferimento è il 2 marzo 2026, e questa cifra rappresenta il valore medio rilevato in quella giornata. Nessun altro dettaglio o variazione viene segnalata in questa breve analisi.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data del 02 Marzo 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a circa 0,312 €Smc. Questo valore è stato ottenuto convertendo il prezzo di 32,95 euroMWh rilevato il 01 Marzo 2026, utilizzando il coefficiente standard di conversione pari a 1 MWh = 9,7 Smc. Analisi della tendenza del PSV Negli ultimi giorni, il prezzo del gas al PSV ha mostrato una tendenza al ribasso, dopo aver raggiunto valori superiori a 40 €MWh (circa 0,412 €Smc) nella prima metà di Febbraio 2026. Dalla seconda metà del mese, i prezzi hanno iniziato a diminuire progressivamente, stabilizzandosi intorno ai 33 €MWh (0,312 €Smc) negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

