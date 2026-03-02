prezzo gas al metro cubo oggi

Oggi il prezzo del gas al metro cubo viene aggiornato e pubblicato ogni giorno, fornendo un dato importante per famiglie e imprese italiane. Questa cifra, che varia quotidianamente, è un elemento di riferimento per capire quanto si deve pagare per il consumo di gas. La sua consultazione è semplice e permette di avere un quadro preciso sui costi attuali.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un'informazione fondamentale per tutte le famiglie e le imprese italiane. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di gas consumato permette di stimare con maggiore precisione l'importo della bolletta e di valutare eventuali opportunità di risparmio, sia nel mercato tutelato che in quello libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 2 Marzo 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc. A questo valore si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base al profilo di consumo e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

