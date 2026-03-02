Perdita dell' udito in sei casi su dieci si può prevenire | ecco come

Oggi nel mondo circa 430 milioni di persone convivono con una perdita dell’udito che richiede riabilitazione. In sei casi su dieci, questa condizione potrebbe essere evitata grazie a pratiche di prevenzione. La notizia arriva da studi recenti che evidenziano come molti casi di ipoacusia siano evitabili con semplici interventi. La questione riguarda quindi un problema diffuso e di grande impatto sulla qualità di vita.

Roma, 2 mar. (Adnkronos Salute) - Oggi circa 430 milioni di persone nel mondo hanno bisogno di riabilitazione per affrontare una perdita dell'udito (ipoacusia) invalidante. Eppure nei bambini quasi il 60% dei casi è dovuto a cause evitabili che possono essere prevenute. Allo stesso modo le cause più comuni negli adulti, come l'esposizione a suoni forti e farmaci ototossici, sono prevenibili. Conoscere i fattori di rischio e adottare comportamenti corretti può fare la differenza, soprattutto per i più giovani. Lo ricorda la pagina dedicata alla divulgazione 'Dottore, ma è vero che?' della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo) domani, martedì 3 marzo, nella Giornata mondiale dell'orecchio e dell'udito istituita dall'Organizzazione mondiale della sanità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

