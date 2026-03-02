Lo Stato delle Cose | anticipazioni ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 2 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su "lo stato delle cose" per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. In apertura di puntata Massimo Cacciari farà il punto sulla situazione in Medio Oriente dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran e la morte di Khamenei. Prosegue, poi, l'inchiesta sul delitto di Garlasco che sembra essere arrivato ad un punto di svolta.