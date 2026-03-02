lenovo laptop concetto con due schermi oled lo voglio subito

Durante il Mobile World Congress, Lenovo ha mostrato un nuovo concept chiamato ThinkBook Modular PC, caratterizzato da due schermi OLED. Si tratta di un dispositivo che combina funzionalità innovative con un design modulare, offrendo potenzialità diverse rispetto ai tradizionali portatili. Il progetto mira a integrare tecnologia avanzata in un formato più versatile e adattabile alle esigenze degli utenti.

l’azienda Lenovo ha presentato al mobile world congress un concept avanzato denominato ThinkBook Modular PC. si tratta di un laptop da 14 pollici che integra due display OLED da 14 pollici che si collegano tra loro in modo magnetico. la soluzione è pensata per offrire una configurazione dual-display che può adattarsi alle esigenze di mobilità e flessibilità durante gli spostamenti, mantenendo comunque la possibilità di lavorare con un setup simile a quello domestico. thinkbook modular pc: concept a doppio display. la configurazione prevede due schermi OLED da 14 pollici che, grazie ai magneti di aggancio, formano una soluzione a libro. il display posteriore è staccabile e, grazie al kickstand integrato, può essere impiegato come secondo schermo senza occupare spazio aggiuntivo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

