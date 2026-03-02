Le patenti che quasi nessuno conosce | a cosa servono le B1 BE C1 C1E D1 e DE

Da gazzetta.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Esistono diverse tipologie di patenti di guida, molte delle quali sono poco conosciute. Oltre alle più comuni A e B, ci sono le categorie B1, BE, C1, C1E, D1 e DE, che coprono situazioni diverse come la guida di microcar, veicoli con rimorchi di varie dimensioni e minibus. Queste patenti sono destinate a specifici tipi di veicoli e vengono rilasciate in base a requisiti e limiti di potenza o massa.

Ci sono delle patenti “invisibili”, licenze di guida note agli addetti ai lavori ma sconosciute alla maggior parte dei cittadini. Esistono ma non si vedono. Quelle di categoria A e B sono le patenti per antonomasia, è impossibile non conoscerle. Un numero inferiore di persone, ma comunque consistente, ha dimestichezza con le patenti “professionali”: C per i camion, D per gli autobus. Molto meno note sono invece le sottocategorie (come C1 o B1) e le estensioni (C1E o BE), che pure regolano situazioni specifiche. Ecco una rassegna rapida sulle patenti di guida “invisibili”. Tra quelle della rassegna, la patente B1, probabilmente, è la più conosciuta, specie da chi ha figli adolescenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

le patenti che quasi nessuno conosce a cosa servono le b1 be c1 c1e d1 e de
© Gazzetta.it - Le patenti che (quasi) nessuno conosce: a cosa servono le B1, BE, C1, C1E, D1 e DE

Amazon Prime, le 8 funzioni che quasi nessuno conosce (ma ti semplificano la vita)Amazon Prime è uno dei servizi in abbonamento più diffusi al mondo, anche per merito della grande varietà di prodotti offerti.

Porte USB della TV: 4 trucchetti che (quasi) nessuno conosce per sfruttarle al massimoQuattro trucchetti che quasi nessuno conosce per sfruttarle al massimo le porte usb della tv da mettere subito in pratica.

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.