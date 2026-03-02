Le patenti che quasi nessuno conosce | a cosa servono le B1 BE C1 C1E D1 e DE

Esistono diverse tipologie di patenti di guida, molte delle quali sono poco conosciute. Oltre alle più comuni A e B, ci sono le categorie B1, BE, C1, C1E, D1 e DE, che coprono situazioni diverse come la guida di microcar, veicoli con rimorchi di varie dimensioni e minibus. Queste patenti sono destinate a specifici tipi di veicoli e vengono rilasciate in base a requisiti e limiti di potenza o massa.

Ci sono delle patenti "invisibili", licenze di guida note agli addetti ai lavori ma sconosciute alla maggior parte dei cittadini. Esistono ma non si vedono. Quelle di categoria A e B sono le patenti per antonomasia, è impossibile non conoscerle. Un numero inferiore di persone, ma comunque consistente, ha dimestichezza con le patenti "professionali": C per i camion, D per gli autobus. Molto meno note sono invece le sottocategorie (come C1 o B1) e le estensioni (C1E o BE), che pure regolano situazioni specifiche. Ecco una rassegna rapida sulle patenti di guida "invisibili". Tra quelle della rassegna, la patente B1, probabilmente, è la più conosciuta, specie da chi ha figli adolescenti.