Le notizie di scienza della settimana

Questa settimana in campo scientifico si sono susseguite novità sui dinosauri, con scoperte legate a resti fossili e nuove teorie. Sono state analizzate anche le suole di gomma, con studi sui materiali e le caratteristiche tecniche. Si è parlato di vegeteriani e delle differenze tra neandertal e sapiens attraverso nuove analisi archeologiche. Infine, sono state presentate le ultime innovazioni nel settore delle intelligenze artificiali.

