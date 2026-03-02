Le notizie di scienza della settimana

Da internazionale.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana in campo scientifico si sono susseguite novità sui dinosauri, con scoperte legate a resti fossili e nuove teorie. Sono state analizzate anche le suole di gomma, con studi sui materiali e le caratteristiche tecniche. Si è parlato di vegeteriani e delle differenze tra neandertal e sapiens attraverso nuove analisi archeologiche. Infine, sono state presentate le ultime innovazioni nel settore delle intelligenze artificiali.

Dinosauri, suole di gomma, vegeteriani, neandertal e sapiens, intelligenze artificiali: l’attualità scientifica, in breve Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

