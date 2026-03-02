L’accessorio per connettersi a qualsiasi schermo senza fili | abbiamo provato J5Create ScreenCast Duo Mini

In un mondo in cui smart working, home office e nomadi digitali sono ormai pratiche quotidiane, la necessità di collegare dispositivi a schermi senza fili è aumentata. È stato testato il J5Create ScreenCast Duo Mini, un accessorio progettato per semplificare la connessione tra computer e display. La gestione dei cavi, spesso fonte di fastidio, si propone di diventare più semplice grazie a questa soluzione.

Smart working, home office e nomadi digitali sono diventati la normalità: in questo contesto, la gestione dei cavi resta spesso uno degli elementi più fastidiosi della postazione di lavoro. j5create ScreenCast Duo Mini nasce proprio per eliminare questo problema: è uno dei più piccoli sistemi di trasmissione video wireless che permette di collegare laptop, smartphone o tablet a un monitor o a una TV senza utilizzare un cavo HDMI diretto. Alcune TV hanno già questa funzione integrata, ma non sempre è accessibile e ha dei limiti. Il kit di J5Create, composto da trasmettitore e ricevitore dedicati, è fatto per essere universale e rapidissimo da collegare.