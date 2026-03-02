La moda milanese crea tagli corti per ragazze di ogni età

Durante la settimana della moda di Milano, i designer presentano proposte di tagli corti per donne di tutte le età. Le nuove collezioni mostrano variazioni di stile e interpretazioni moderne di questa tendenza, che si conferma tra le preferenze della stagione 2026. Le passerelle milanesi mettono in evidenza come questi tagli siano diventati una scelta comune e apprezzata nel panorama fashion.

Trixie, Bixie, Pixie, Bob e hairlook rasati: la Milano Fashion Week AI 202627 ci lascia in regalo idee mirabili per capelli di piccole dimensioni. Ageless Non lascia mai l'amaro in bocca, la settimana della moda di Milano. Ma molto amore. Quello per i tagli corti donna 2026 che qui, sulle passerelle della Milano Fashion Week, sembrano sempre sublimi. Eccellenti, magistrali, creati su misura. Artigianali, come la moda italiana insegna da sempre. Non hanno deluso, quindi, nemmeno per quanto riguarda le collezioni autunnoinverno 202627. Gli hairlook, come fatti a mano, si plasmano su volti di ogni età anagrafica. Quest'ultime passerelle hanno visto, in particolare, sfilare tagli da ragazza e "da signora".

