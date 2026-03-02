Juventus-Roma | partita rocambolesca

La partita tra Juventus e Roma si conclude con un pareggio 3-3 all'Olimpico. La Juventus riesce a recuperare due reti nel finale, conquistando un punto importante. La gara è stata caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte e momenti di grande intensità, con entrambe le squadre impegnate in un confronto molto combattuto.

La Juventus strappa un punto d'oro all'Olimpico in una partita da montagne russe: Roma-Juventus 3-3, un pareggio che sa di vittoria per i bianconeri dopo essere stati sotto di due reti nel finale. La sfida della 27ª giornata di Serie A 20252026, disputata il 1° marzo 2026 allo Stadio Olimpico