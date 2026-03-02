juventus i top e i flop del 3 3 con la roma

La partita tra Juventus e Roma si è conclusa con un pareggio 3-3 all'Olimpico. Boga e Gatti hanno segnato i gol che hanno portato la Juventus alla rimonta. La sfida è stata caratterizzata da diverse reti e da un punteggio finale molto combattuto. Entrambe le squadre hanno mostrato momenti di pressione e reazioni rapide nel corso dell'incontro.

Finisce con un pirotecnico 3-3 la sfida dell'olimpico tra Juventus e Roma con la rimonta firmata da Boga e Gatti. Un ko avrebbe spedito la Juve a sette punti dal quarto posto, con la Champions League che si sarebbe trasformata in un miraggio lontano.Invece, al 94?, è arrivato lui: Federico

Pagelle Juventus Roma, ecco i TOP e FLOP del match della sedicesima giornata di Serie AAll’Allianz Stadium di Torino Juventus Roma match si è chiusa con la vittoria dei bianconeri, che si è imposta 2-1 al termine di una sfida combattuta.

VOTI fantacalcio Roma-Juventus: Gatti allo scadere! Malen più di Ndicka e Conceicao, Cambiaso da 5Voti fantacalcio Roma Juventus 27^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? Clicca qui e scopri di più ... fantamaster.it

Pagina 1 | Top e flop Roma-Juve: David, serata no. Conceicao show, Boga-Gatti decisivi. Wesley e Malen brillanoLa Juventus rimonta all'Olimpico contro la Roma e grazie alla prodezza di Gatti chiude il posticipo della 27ª giornata sul 3-3. Il pareggio contro i giallorossi pesa tantissimo in ottica Champions con ... tuttosport.com

Eppure, arrivare sesti per la Juventus potrebbe essere una benedizione, perché andando in Conference il prossimo anno potresti finalmente interrompere un digiuno europeo di 31 anni (che è di ben 10 anni il digiuno record della Juve!). Sempre che la vincen x.com

GASPERINI carica l'ambiente dopo il pareggio contro la Juventus. "Non si deve andare in depressione, prima della partita il pareggio era un bel risultato, poi dispiace per com'è andata la partita. Però una squadra che gioca così… Forza, dai! Di là esultano e q - facebook.com facebook