Iran Trump | Parlerò con nuovi leader Teheran Primi 3 soldati Usa morti

In un contesto di tensione crescente nel Medioriente, l’ex presidente ha dichiarato che parlerà con i nuovi leader di Teheran, mentre nelle ultime ore sono stati segnalati i primi tre soldati statunitensi morti in combattimento. Mentre i missili continuano a volare nella regione, Trump ha elogiato l’operazione avviata contro l’Iran, in collaborazione con Israele.

Mentre in tutto il Medioriente i missili continuano a volare Donald Trump ha tessuto le lodi dell'operazione avviata contro l'Iran insieme a Israele. "Nessuno può credere al successo che stiamo avendo – ha affermato – 48 leader iraniani se ne sono andati in un colpo solo e la situazione sta procedendo rapidamente". Il tycoon ha aggiunto che la non precisata nuova leadership iraniana vuole parlare con lui. "Io ho accettato", ha spiegato aggiungendo che "avrebbero dovuto farlo prima" sottolineando comunque che "alcune delle persone con cui avevamo a che fare non ci sono più".

Iran, non si fermano i raid Usa e israeliani a Teheran: colpiti un ospedale e la sede di tv e radio di Stato. Morti tre soldati Usa. Trump: «Parlerò coi nuovi leader del Paese». Navi ferme a Hormuz Gli attacchi di Stati Uniti e Israele, la reazione di Teheran: missili su Tel Aviv, colpito anche l'aeroporto di Dubai

Iran, media: «Morto anche l'ex presidente Ahmadinejad». Morti tre soldati Usa. Trump: «Parlerò coi nuovi leader di Teheran. Petrolio? Non sono preoccupato». Centinaia di navi ferme a Hormuz Gli attacchi di Stati Uniti e Israele, la reazione di Teheran: missili su Tel Aviv, colpito anche l'aeroporto di Dubai

Iran, Trump: “Stiamo negoziando con Teheran”

