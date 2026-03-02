il finale di bridgerton 4 porta tutti i nodi al pettine eppure ci lascia con un mistero

Il finale di Bridgerton 4 si conclude con alcune rivelazioni e un elemento di mistero che lascia gli spettatori senza risposte definitive. La stagione si chiude con la coppia principale che ottiene il suo lieto fine, ma ancora si ignora come siano arrivati a questo punto. La narrazione si sviluppa in modo da rispondere solo in parte alle aspettative del pubblico, lasciando spazio a nuove domande.

Il finale di Bridgerton 4 è arrivato e ha riservato qualche sorpresa. Si sapeva che il lieto fine sarebbe stato garantito per la coppia principale; il grande interrogativo, almeno per chi non aveva letto il libro di Julia Quinn, era come ci sarebbero arrivati. Dopo alcuni episodi in cui Benedict non capisce che Sophie è la dama d'argento che ha incontrato al ballo in maschera, la verità viene a galla. Il secondo genito dei Bridgerton torna in sé e ammette che non può essere solo la sua amante, come purtroppo le aveva offerto. Eppure, proprio quando tutto sembra andare per il meglio e i due godono del sostegno della famiglia, tutto va storto. Non solo è impossibile per la regina dare la sua approvazione, ma la vedova di Penwood, in cerca di vendetta, accusa Sophie di furto e la fa arrestare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

