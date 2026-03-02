Il centrocampista del Liverpool giocherà contro i Wolves in Premier League?

Il centrocampista del Liverpool è incerto per la partita di martedì contro i Wolves, secondo quanto dichiarato dall’allenatore Arne Slot. Florian Wirtz, che ha un problema alla schiena, potrebbe non essere disponibile per la trasferta in Premier League. La sua presenza nel match non è ancora sicura, e la decisione finale sarà comunicata nelle prossime ore.

2026-03-02 12:04:00 Giorni caldissimi in redazione! Florian Wirtz è un grosso dubbio per la trasferta del Liverpool in Premier League contro i Wolves martedì, ha spiegato l'allenatore Arne Slot in un aggiornamento sull'infortunio alla schiena del centrocampista. Il nazionale tedesco Wirtz ha mancato la vittoria casalinga per 5-2 dei Reds sul West Ham sabato e la vittoria per 1-0 in casa del Nottingham Forest sei giorni prima. Ecco cosa ha detto Slot mentre preparava la sua squadra per due partite contro l'ultima squadra al Molineux in quattro giorni.