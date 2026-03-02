Nel match tra Pisa e Bologna, l’allenatore Oscar Hiljemark ha commentato una prestazione positiva della sua squadra, sottolineando che meritavano la vittoria. La partita ha mostrato la determinazione dei padroni di casa, mentre l’analisi dell’allenatore ha evidenziato la chiarezza sulla prestazione complessiva. La squadra ha concluso il confronto con un risultato che ha soddisfatto l’allenatore.

Il confronto tra Pisa e Bologna ha messo in evidenza la determinazione della squadra e la chiarezza dell’analisi fornita dall’allenatore Oscar Hiljemark. Le sue considerazioni riguardano l’atteggiamento in campo, le occasioni create e la necessità di proseguire con continuità nel lavoro settimanale. In una stagione impegnativa, l’obiettivo resta rafforzare la costruzione del gioco e la consapevolezza di ciò che la squadra è in grado di produrre sul rettangolo verde. La prestazione della squadra è stata percepita come positiva, con un atteggiamento propositivo che, se modulato con costanza, avrebbe potuto portare a un esito migliore. Il lavoro offensivo ha creato diverse occasioni significative, ma il portiere avversario ha saputo sventare i tentativi in alcune fasi decisive. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Hiljemark: «Prestazione positiva, meritavamo la vittoria»

Pisa, Hiljemark nel post gara: «Prestazione della squadra è stata positiva. Avremmo meritato di portare a casa i tre punti»

