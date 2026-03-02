Gatti a Mediaset | Reazione di rabbia non ho ancora digerito il Galatasaray Ce l’avevamo in pugno

Gatti ha rilasciato un’intervista a Mediaset in cui ha espresso una reazione di rabbia, dichiarando di non aver ancora digerito la sconfitta contro il Galatasaray. Ha aggiunto di aver avuto la partita sotto controllo, ma alla fine il risultato è sfuggito. Il giocatore ha parlato anche di emozioni legate a questa esperienza e di come abbia vissuto il momento.

