Gabriele e quel post sui social per trovare un lavoro alla sua mamma

Gabriele ha pubblicato un post sui social chiedendo aiuto per trovare un lavoro alla sua mamma. Ha scritto un messaggio diretto, sperando che qualcuno possa offrire un’opportunità lavorativa. Il suo intento è semplice: far sì che la madre possa tornare a sorridere grazie a un impiego. La pubblicazione è stata condivisa online con l’obiettivo di raggiungere più persone possibile.

Gabriele ci prova: chissà mai che, per una volta, i social riescano a fare un miracolo. E far ritrovare alla sua mamma quel sorriso che ormai da tempo ha perso. Lo fa, con un post carico di affetto. Un post dove si percepisce tutto l’amore di un figlio per il suo genitore e quella tristezza di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Gabriele e quel post sui social per trovare un lavoro alla sua mammaUn appello per la sua mamma: Non chiediamo la carità e quel disperato tentativo di garantirle un futuro più sereno

