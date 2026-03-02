Evasione fiscale società di autonoleggio nei guai | sequestrato un appartamento a Salerno

Le forze dell'ordine hanno sequestrato un appartamento a Salerno durante un'operazione contro un'azienda di autonoleggio irpina coinvolta in un caso di evasione fiscale. Il sequestro preventivo è stato disposto dai finanzieri del Comando Provinciale di Avellino e riguarda un immobile appartenente alla società. La misura si inserisce in un'inchiesta su presunti illeciti fiscali legati all'attività dell'azienda.

C'è anche un immobile situato a Salerno fra i beni oggetto di un sequestro preventivo ai danni di una società di autonoleggio irpina eseguita dai finanzieri del Comando Provinciale di Avellino. Il provvedimento è scattato al termine di un'indagine che ipotizza una rilevante evasione delle imposte.