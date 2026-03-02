E-policy per le tecnologie digitali a scuola | regolamento e delibere degli organi collegiali Scarica

Il 6 marzo 2026 sarà disponibile per gli abbonati alla rivista “Gestire la scuola” una serie di documenti relativi all’adozione di un’E-policy per le tecnologie digitali nelle scuole. Si tratta di regolamenti e delibere degli organi collegiali, pensati per guidare l’implementazione delle norme sul digitale nelle istituzioni scolastiche. I materiali sono scaricabili e destinati a supportare le scuole in questo processo.

In arrivo giorno 6 marzo 2026 per gli abbonati alla rivista “Gestire la scuola” una sedie di documenti utili per l’adozione di una E-policy per le tecnologie digitali a scuola. In arrivo 6 documenti + 2 guide: Un regolamento Delibera del Consiglio d’Istituto (adattabile per ordine e grado di scuola) Delibera del collegio dei docenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti e contenuti su Scarica. Discussioni sull' argomento E-policy per le tecnologie digitali a scuola: regolamento e delibere degli organi collegiali. Scarica; Obbligo BIM negli appalti pubblici: la guida completa; ClickFix: la tecnica di social engineering che ha fatto +517% e trasforma la vittima nel vettore d'attacco; Formaldeide: nuovi limiti UE dal 2026. Cosa cambia per il settore Legno-Arredo. Come candidarsi: 1 Scarica la Call 2 Compila il form online (3 minuti) 3 Invia la candidatura entro il 16 marzo 2026 – ore 12:00 forms.gle/cRFdwQDfB7t7wx… #Meccatronica #PMIPugliesi #Innovazione #Internazionalizzazione x.com Scarica la app e vota il miglior giocatore del mese di febbraio https://linktr.ee/olimpiamilanoapp - facebook.com facebook