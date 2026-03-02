Dall’abito nero trasformista al boudoir style dai cappotti effetto cocoon agli accessori più chic

Il capoluogo lombardo ha ospitato di recente le sfilate delle collezioni moda per la prossima stagione fredda, con la partecipazione di grandi firme e designer emergenti. Sono stati presentati abiti che spaziano dal nero trasformista al boudoir style, oltre a cappotti effetto cocoon e accessori di alta gamma. La città si conferma ancora una volta come centro nevralgico di eventi fashion.

Ed è proprio attraverso le sfilate che si sono già delineate all’orizzonte le più forti tendenze Milano Fashion Week 2026 da unire poi a quelle di Parigi per determinare la direzione della prossima stagione autunnale. Alcuni trend, infatti, hanno dominato sugli altri, catturando l’attenzione degli addetti ai lavori e non solo e facendo già pregustare un futuro accattivante. A brillare in maniera particolare sono però stati 10 trend. Mood, estetiche, ispirazioni, capi o colori che vale la pena annotare nella propria wishlist dell’autunno inverno, in attesa che le nuove collezioni approdino finalmente nelle boutique tra qualche mese. Ecco quali sono. 🔗 Leggi su Amica.it

