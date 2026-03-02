Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha spiegato di essere a Dubai per motivi familiari, dopo le polemiche scatenate dalla sua presenza in Arabia Saudita durante il conflitto. Crosetto ha anche commentato il suo rientro in Italia a bordo di un aereo militare, precisando che si è trattato di un’accelerazione inattesa che ha modificato i suoi piani.

Il ministro della Difesa: «La reazione che ha colpito gli Emirati non era stata ipotizzata da nessuno come conseguenza immediata». Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha chiarito la sua posizione dopo lo scontro politico generatosi sulla sua presenza a Dubai nel bel mezzo del conflitto e sul ritorno in Italia a bordo di un aereo militare. «Sono venuto perché le informazioni disponibili non lasciavano presagire una tale accelerazione», ha spiegato in un’intervista a Repubblica. «Quando ho capito che — a differenza di altre volte — ci sarebbe potuto essere anche un attacco agli Emirati Arabi Uniti, ho deciso di portare a casa la mia famiglia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Crosetto risponde dopo le polemiche: «Io a Dubai per motivi familiari, accelerazione inattesa»

Iran, Crosetto risponde dopo la polemica: “Io a Dubai? Non era prevista questa accelerazione”Home > Politica > Iran, Crosetto risponde dopo la polemica: “Io a Dubai? Non era prevista questa accelerazione” Guido Crosetto risponde dopo la...

Crosetto “Ero a Dubai senza scorta, c’è stata un’accelerazione inattesa”Ricerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.

Una selezione di notizie su Crosetto risponde.

Temi più discussi: Crosetto rientra in Italia da Dubai con un aereo militare: 'Torno da solo e pago il triplo'; Crosetto: Ero a Dubai senza scorta, in Iran un’accelerazione inattesa. Ora l’Ue deve proteggersi; Guerra nel Golfo, le reazioni politiche italiane; Crosetto rientra da Dubai: Torno con volo militare, pago io cifra tripla.

Iran, Crosetto risponde dopo la polemica: Io a Dubai? Non era prevista questa accelerazioneIl ministro della Difesa Guido Crosetto (Foto Roberto Monaldo / LaPresse) Il ministro della ... msn.com

Crosetto rientra in Italia da Dubai con un aereo militare: Torno da solo e pago il triploIeri era rimasto bloccato negli Emirati dopo l'attacco all'Iran. Voglio evitare polemiche sull'uso del volo (ANSA) ... ansa.it

la Repubblica. . Il ministro della Difesa Guido Crosetto risponde da Dubai. A breve rientrerà in Italia con un volo militare, di cui dice di aver pagato una tariffa tripla rispetto a quella prevista per gli ospiti. Le opposizioni, intanto, ne chiedono le dimissioni. “E dovr - facebook.com facebook

Guido Crosetto risponde via WhatsApp dall’aereo militare che dall’Oman, dove si è recato con un convoglio blindato, lo sta riportando in Italia. Sono passate da poco le 19 e sta finendo una lunga giornata contrassegnata dalla richiesta di dimissioni arrivata da x.com