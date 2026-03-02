Autovelox mobili | tutti i controlli della settimana in Lombardia

Nella regione Lombardia, gli agenti di polizia effettueranno controlli con autovelox mobili lungo le principali strade durante questa settimana. Verranno monitorate le velocità dei veicoli per garantire il rispetto dei limiti di legge. Le operazioni riguarderanno diverse aree, con l’obiettivo di verificare la conformità alle norme sulla sicurezza stradale. I controlli sono programmati in vari orari e località della regione.

L'elenco completo delle postazioni che verranno allestite dagli agenti di polizia lungo le principali strade della regione Anche questa settimana saranno numerosi i controlli che verranno effettuati dagli agenti di polizia sulle principali strade della Lombardia con l'ausilio di autovelox mobili. Ecco, comunque, l'elenco completo delle postazioni che verranno allestite dagli uomini in divisa sulle principali strade della Lombardia a partire da oggi, lunedì 2, e fino a domenica 8 marzo 2026:

