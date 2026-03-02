Atalanta Ahanor è in gruppo | può rientrare in Coppa Italia con la Lazio

L'Atalanta ha annunciato che il giovane difensore Ahanor si è allenato con il gruppo dopo aver superato l'influenza che lo aveva costretto a saltare la partita contro il Sassuolo. L’eventuale suo rientro potrebbe avvenire in occasione della sfida di Coppa Italia contro la Lazio, in programma nei prossimi giorni. Ahanor, 18 anni, aveva già partecipato agli allenamenti con la squadra nelle scorse settimane.

CALCIO. Lunedì 2 marzo il 18enne difensore si è allenato con la squadra dopo l’influenza che lo ha costretto a saltare la gara col Sassuolo. Mercoledì 4 all’Olimpico (alle 21) potrebbe essere in campo. Ancora out Ederson Ederson no, Ahanor sì. L’Atalanta fa la conta dei presenti in vista della semifinale d’andata di Coppa Italia, mercoledì 4 marzo (alle 21) all’Olimpico contro la Lazio. Il centrocampista brasiliano, non convocato per la gara col Sassuolo, è alle prese con un affaticamento ed è stato sottoposto a terapie. Salterà la gara di Coppa e le sue condizioni saranno valutate per la sfida di campionato con l’Udinese, sabato 7 alle 18 a Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

