Asst Valtellina e Alto Lario | nominato il nuovo direttore sanitario facente funzioni

Il direttore generale di Asst Valtellina e Alto Lario Ida Ramponi ha nominato il direttore sanitario facente funzioni, che ha assunto l'incarico a partire dal 1° marzo: è Claudio Barbonetti, attuale direttore della Struttura complessa Medicina Nucleare e Radioterapia e direttore del Dipartimento dei Servizi Clinici, che manterrà entrambi gli incarichi. Barbonetti subentra ad Anna Maria Maestroni, direttore sanitario dell'Asst Valtellina e Alto Lario da gennaio 2024, che, nelle scorse settimane, aveva presentato le sue dimissioni per pensionamento. Barbonetti ricoprirà l'incarico fino alla nomina del nuovo direttore sanitario.... 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

