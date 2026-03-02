Al MWC 2026, Lenovo presenta diversi concept innovativi, tra cui AI Workmate, un assistente fisico alimentato dall’intelligenza artificiale progettato per supportare l’utente sulla scrivania. Durante la prova, l’autore esprime dubbi sulla reale utilità di questo dispositivo, mettendo in discussione la sua efficacia e il suo ruolo nel contesto lavorativo quotidiano.

alla rassegna MWC 2026, Lenovo esibisce un ventaglio di concept ambiziosi, tra cui emerge un progetto destinato a ridefinire la produttività in ufficio: AI Workmate, un assistente fisico alimentato dall’ia pensato per affiancare l’utente sulla scrivania. l’obiettivo è fondere la dimensione digitale con quella reale, offrendo supporto pratico e immediato per attività quotidiane, dall’organizzazione di appunti alla creazione di contenuti visivi. il concept presenta un braccio robotico dotato di una telecamera integrata in grado di riconoscere l’utente e di seguire i movimenti sul piano di lavoro, mantenendo una presenza sempre vigilante ma discreta. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Assistente fisico con intelligenza artificiale al mwc 2026: ho provato e non sono sicuro che serva

