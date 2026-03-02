Ascolti tv ieri 1 marzo 2026 bene Domenica In 37,5% ma Venier non raggiunge lo share del 2025 44% Scotti non vola nonostante la fine del Festival e l' assenza di De Martino

I dati sugli ascolti tv di ieri, 1 marzo 2026, mostrano che Domenica In ha ottenuto il 37,5% di share, anche se inferiore rispetto al 44% dello stesso periodo nel 2025. La conduttrice non ha raggiunto i risultati precedenti, mentre Scotti non ha aumentato gli ascolti nonostante la fine del Festival e l’assenza di un altro conduttore. In prima serata il programma più seguito è stato

In prima serata il programma più seguito è stato "Franco Battiato – Il lungo viaggio", con 2 milioni e 961mila spettatori, pari al 18,8% di share. Molto distante Chi vuol essere milionario – Il Torneo di Gerry Scotti con 1 milione e 781mila spettatori e uno share del 14,3% Domenica 1 marzo 20.