android auto un passo avanti nel controllo del sintonizzatore radio integrato della tua auto

Android Auto si sta sviluppando come sistema in grado di offrire un controllo più diretto sul sintonizzatore radio integrato delle vetture. Recentemente sono stati individuati segnali che suggeriscono l’introduzione di funzionalità di gestione radio direttamente attraverso questa piattaforma, rendendo più semplice l’interazione con i dispositivi di bordo. Questi aggiornamenti indicano una possibile evoluzione nelle modalità di controllo delle funzioni radio dell’auto.

android auto continua a evolversi come soluzione di controllo completo per l’auto, con segnali concreti che indicano l’arrivo di controlli radio integrati. L’analisi delle ultime versioni dell’app mostra nuove indicazioni che puntano a funzioni di ricerca delle stazioni, insieme a potenziali hub dedicati e all’integrazione di HD Radio. Non sono disponibili date ufficiali di rilascio, ma i particolari rilevati suggeriscono un avanzamento significativo rispetto alle attuali opzioni basate su app di terze parti. android auto: controlli radio integrati in arrivo. Le evidenze individuate indicano un notesvole incremento della capacità di gestione radio direttamente all’interno di android auto, con una probabile interfaccia che consente di gestire stazioni e frequenze senza abbandonare il cruscotto digitale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

