Questa sera a Zona Basket, trasmissione di Teleregione, si parlerà di basket con un ospite speciale. La puntata si concentra sull’aggiornamento delle ultime notizie riguardanti club e eventi del campionato. Il programma, dedicato allo sport, offre approfondimenti e analisi sul mondo della pallacanestro senza commenti o opinioni personali. La trasmissione va in onda come ogni settimana sulla rete locale.

Questa serata di informazione sportiva presenta ZONA Basket, trasmissione di Teleregione dedicata al basket e all'aggiornamento su club e contesto della serie A2. In primo piano la situazione della Valtur Brindisi, con analisi mirate, interviste e commenti tecnici che delineano novità, statistiche e prospettive. L'appuntamento è fissato per lunedì 2 marzo 2026 alle 21:00 e sarà disponibile anche in streaming tramite il canale 77 e la piattaforma del Gruppo Editoriale Distante. La puntata propone un approfondimento sul club brindisino e sull'andamento della serie A2, con analisi tattiche, resoconti di partite e interviste mirate ai protagonisti.

© Mondosport24.com - Andrea Fanigliulo ospite a Zona Basket su Teleregione

