Alle 16:30 del 1 marzo 2026, il traffico a Roma risultava generalmente fluido, con spostamenti che non presentavano particolari criticità. La situazione sulla rete stradale era caratterizzata da un andamento regolare, senza code o rallentamenti significativi. Gli automobilisti si muovevano senza problemi in tutta la città, garantendo un flusso di veicoli abbastanza costante e ordinato.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati giornata con traffico Tutto sommato scorrevole con spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo invernale ricordiamo i lavori sulla sala piaccia una riduzione della sede stradale all'altezza dell' aeroporto dell'Urbe frequente la formazione di incolonnamenti in direzione del centro città proseguono anche i lavori sulla via Ardeatina la strada è transitabile alternato tra via della Fotografia via di Grotta Perfetta inevitabile la formazione di code di attese nelle due direzioni nelle ore di maggior traffico Ci spostiamo all'Eur nella zona del quadrato fino a questa sera...

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-03-2026 ore 16:30

Traffico Roma del 03-01-2026 ore 16:30Luceverde Roma ben trovati numerosi turisti presenti in città per trascorrere il ponte dell'epifania ricordiamo che fino al 6 gennaio per raggiungere...

Traffico Roma del 01-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma ben trovati sulla Gianicolense stop alla circolazione tra via San Girolamo Emiliani e Piazza San Giovanni di Dio in direzione di via...

Traffico Roma del 01-03-2026 ore 14:30Luceverde Roma mai trovati all'ascolto giornata con traffico Tutto sommato scorrevole con spostamenti a medio e breve raggio tipici di questo periodo ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura via dei Romagnoli ... romadailynews.it

Roma, la città eterna intrappolata nel caos del traffico, si prepara a un ritardo che fa infuriare tutti: la Metro C non partirà prima del 2028. #Roma #MetroC #TrafficoRoma #MobilitàRoma #CaosRoma - facebook.com facebook