Torino Juventus Under 15 1-1 LIVE | Catania si divora il gol del sorpasso

Nella partita tra Torino e Juventus Under 15, terminata 1-1, Catania ha avuto un’occasione di gol nel finale che non ha sfruttato. La gara, valida per la ventesima giornata del campionato 202526, è stata seguita da vicino con aggiornamenti in tempo reale, includendo sintesi, moviola, tabellino e cronaca dettagliata. La sfida si è conclusa con un pareggio che ha lasciato entrambi i team con un punto ciascuno.

Torino Juventus Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaTorino Juventus Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under ... Il derby della Mole LIVE! Under 15, Torino-Juventus 0-1Seguite con noi il derby della Mole, categoria Under 15. In campo i torelli di Catto ... Le formazioni ufficiali di #Torino #JUVENTUS #UNDER15 Segui qui il live del match