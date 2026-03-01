I lavori di riqualificazione del plesso scolastico di Nave, a Sarzana, sono stati completati con la sistemazione del cortile e delle aree esterne. Sono stati realizzati spazi esterni più sicuri per gli studenti e si è provveduto all’installazione di un cappotto termico sull’edificio. La conclusione dei lavori è stata annunciata con la consegna delle aree rinnovate.

Si sono conclusi con la sistemazione del cortile e delle aree esterne i lavori di riqualificazione del plesso scolastico di Nave, a Sarzana. Un intervento che complessivamente ha richiesto risorse per oltre 600 mila euro che ha comportato l’efficientamento energetico dell’edificio e il miglioramento della qualità degli ambienti destinati agli alunni. L’ultimo intervento, in particolare, è stato effettuato per la messa in sicurezza e la riqualificazione degli spazi esterni, lavori "che consentiranno ai bambini di accedere al cortile in piena sicurezza e di svolgere attività didattiche anche all’aperto – scrive l’amministrazione comunale –, ampliando così le opportunità educative offerte dalla scuola". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Spazi esterni sicuri e cappotto termico alla scuola di Nave"

