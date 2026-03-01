Sayf è la vera rivelazione di Sanremo 2026 con una canzonetta capace di dire molto

Sayf si è distinto a Sanremo 2026 come outsider, portando una canzone che ha attirato l’attenzione. Non è riuscito a salire sul podio, ma il suo secondo posto ha sorpreso molti. La sua presenza nel festival ha fatto parlare di sé, grazie a una performance che ha lasciato un segno tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

La sua storia non è una linea retta. La musica arriva presto, tra De André, PFM e ritmi sudamericani. Poi le difficoltà: la separazione dei genitori, il padre disoccupato, i lavori per mantenersi - panettiere, lavapiatti, fattorino - mentre registra le prime tracce con un collettivo di amici genovesi. La svolta è nel 2025 con l’EP Se Dio vuole, prodotto da Dibla e Jiz, già al lavoro con Tedua e Bresh. Da lì i primi palchi importanti, le collaborazioni con Mengoni. A Sanremo non ha forzato né la polemica, né lo scandalo, ma non ha nemmeno evitato la realtà per paura di dividere. Un equilibrio raro. Sayf cita Tenco, richiama la memoria collettiva, parla di piazze e repressione senza trasformare tutto in slogan. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

