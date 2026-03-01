Sanremo 2026 la gioia di Sayf | Ora disco e tour

Sayf annuncia con entusiasmo che il suo nuovo disco sarà presto disponibile e che ha già confermato tre date per il tour, a Genova, Roma e Milano. La cantante si dice felice di questa fase e si prepara a portare la sua musica dal vivo ai fan nelle prossime settimane. La notizia circola tra gli appassionati di musica che attendono aggiornamenti sui dettagli del progetto.

“Spero di far uscire il disco tra poco e abbiamo già le prime tre date del tour, Genova, Roma e Milano”. A dirlo è Sayf, piazzatosi secondo al Festival di Sanremo con ‘Tu mi piaci tanto’. All’artista viene fatto notare che l’ultima volta il secondo posto (di Lucio Corsi, ndr) ha portato bene e lui replica: “Speriamo che porti bene”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

