Sanremo 2026 Francesca Vaccaro per l' ultimo atto da first lady si conferma testimonial perfetta del lusso silenzioso tutto italiano

A Sanremo 2026, Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti, ha partecipato al gran finale mantenendo il suo stile sobrio ed elegante. Per l’ultimo atto dell’evento, ha scelto un look discreto che rispecchia il suo modo di presentarsi, senza esagerazioni. La sua presenza si è distinta per raffinatezza e rafforzamento del ruolo di testimonial del lusso italiano silenzioso.

L'attenzione alla moglie del conduttore seduta in prima fila è un fenomeno piuttosto recente. Chi è riuscita a puntare i riflettori sulla prima fila del teatro più famoso d'Italia è stata senza dubbio Giovanna Civitillo. La dolce metà di Amadeus, che non si è persa una serata del Festival dell'era Sebastiani (tranne l'edizione funestata dal Covid), ha sempre assistito allo spettacolo come se fosse una grand soirée alla quale partecipare da protagonista. Personaggio televisivo a sua volta, Giovanna Civitillo ha portato all'Ariston i colori e i volumi delle creazioni spumeggianti, e talvolta audaci, di Gai Mattiolo.

Sanremo 2026, l'eleganza discreta di Francesca Vaccaro, la first lady del festival

