Roma il Venerabile Collegio Inglese apre al pubblico la cripta e la strada romana sotterranea

Il Venerabile Collegio Inglese di Roma ha aperto al pubblico la propria cripta e la strada romana sotterranea, consentendo ai visitatori di esplorare ambienti che conservano tracce di epoche passate. L'apertura riguarda specificamente gli spazi interni alla struttura e le vie sotto la città, che sono stati accessibili in via eccezionale. L'iniziativa si inserisce in un percorso di valorizzazione dei siti storici nascosti nel centro della capitale.

Roma svela nuovi tesori: il Venerabile Collegio Inglese apre la cripta e gli ambienti sotterranei finora inaccessibili al pubblico. Roma, giorno dopo giorno, riesce a svelarci dei luoghi nascosti che ci raccontano secoli di storia stratificata. Tra le novità culturali più attese di questo 2026, c'è il Venerabile Collegio Inglese, che apre eccezionalmente al pubblico alcuni ambienti finora non visitabili, permettendo di scendere sotto il livello della città contemporanea, fin dentro la sua meravigliosa cripta. Le nuove visite guidate offriranno infatti l'occasione di esplorare spazi sotterranei legati al passato religioso e archeologico della Capitale.