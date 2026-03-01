Risultati Serie A 2025 26 LIVE | in campo Torino-Lazio

In campo in questa giornata di Serie A, si affrontano Torino e Lazio, mentre la redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sui risultati del campionato di calcio italiano e sul cammino della Juventus. I match sono in corso e i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi delle partite. La partita tra Torino e Lazio rappresenta uno degli eventi principali di questa giornata di campionato.

Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara un’offerta per Locatelli. Le ultime Bernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City.». Cosa ha detto Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Women, Braghin: «Sarà bello riaccogliere Girelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: in campo Torino-Lazio Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Torino Cremonese in campodi Redazione JuventusNews24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve La nuova... Risultati Serie A 2025/26 LIVE: in campo Sassuolo TorinoCalciomercato Juve, tanti i bocciati in casa bianconera che in estate potrebbero fare le valigie. PULISIC entra e la RIBALTA: Torino-Milan 2-3 | Serie A Enilive | DAZN Highlights Contenuti utili per approfondire Risultati Serie. Temi più discussi: Serie A, Juventus-Como 0-2. L'Inter vince a Lecce 2-0, Cagliari-Lazio 0-0; Serie A femminile – Risultati 15° giornata e classifica aggiornata; Pagellone 26ª: Inter vicina al titolo, ottima Roma, Juve nel baratro; CALCIO DILETTANTI 2025-26: risultati, classifiche e marcatori. Serie A 2025/26, tutti i risultati della ventiseiesima giornata e la classifica!Ecco tutti i risultati della ventiseiesima giornata di Serie A 2025/26 e la classifica. Si infiamma la lotta Champions. generationsport.it Serie A, risultati e classifica 26ª giornata 2025/26: fuga Inter, 3 big KO, Como e Atalanta da zona ChampionsROMA. Ieri si è concluso il programma della ventiseiesima giornata di Serie A 2025/26, 19 reti realizzate che delineano la ... restodelcalcio.com SERIE B2 - RISULTATI Sabato 28 Febbraio CERTOSA VOLLEY MTV 0 - 3 (13-25/14-25/18-25) - facebook.com facebook #Calcio, risultati serie A, #Parma, scatto salvezza x.com