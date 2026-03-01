Il rapporto sulla Coppa del Mondo ICC T20 2026 presenta i risultati e i punti salienti della competizione. Sono stati analizzati i dati delle partite disputate e le prestazioni delle squadre coinvolte. Le statistiche e le statistiche più significative sono state raccolte in questo aggiornamento, offrendo una panoramica completa di quanto avvenuto durante il torneo.

2026-03-01 19:17:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Dewald Brevis ha segnato 42 punti su 18 consegne mentre il Sud Africa ha superato una prestazione in battuta fallita per battere lo Zimbabwe di cinque wicket e passare alla semifinale della Coppa del Mondo ICC T20 2026 contro la Nuova Zelanda. Inseguendo 154, i Proteas hanno perso i primi giocatori Quinton de Kock e Aiden Markram per punteggi a una cifra mentre Sikandar Raza ha preso 3-29. George Linde ha segnato 30 palloni e Tristan Stubbs 21 mentre il Sud Africa ha esteso il suo record perfetto al torneo con 13 palloni in più, assicurandosi un risultato che significa anche che l’Inghilterra incontrerà l’India o le Indie occidentali in semifinale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Rapporto, risultati, punti salienti della Coppa del Mondo ICC T20 2026

Rapporto, risultato, punti salienti del cricket della Coppa del mondo T20 mentre Jacks definisce Ahmed “geniale”2026-02-27 19:50:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Will Jacks ha detto di essere...

India Crushes Pakistan by 61 Runs in T20 World Cup 2026 | Match Highlights & Analysis

Una raccolta di contenuti su Coppa del Mondo.

Argomenti discussi: Manziana 1928. Mister Carlini: All'interno dell'ambiente si respira un clima sereno. Campionato? Lo vincerà chi darà più continuità ai risultati.

Inizia alla grande l’anno di Giulia Valleriani: primi punti in Coppa del Mondo per la pontinaCi sono risultati che valgono più di una posizione in classifica. Perché raccontano un percorso, certificano una crescita e soprattutto cambiano la percezione di un’atleta, dentro e fuori dal circuito ... ilmessaggero.it

Coppa del Mondo, Vittozzi rientra e sale sul podio: è terza nella sprint di RuhpoldingNon avrebbe potuto esserci rientro migliore per Lisa Vittozzi, che con una super prestazione al tiro ha chiuso al terzo posto la sprint di Ruhpolding (Germania), alle spalle della svedese Hanna Oeberg ... gazzetta.it