Oggi il prezzo del gas all’ingrosso, secondo il mercato PSV, si attesta a 0,312 euro per metro cubo standard. Questa cifra rappresenta il valore attuale del gas all’ingrosso nel mercato, aggiornato al primo marzo 2026. La quotazione riflette le condizioni di mercato del giorno e fornisce un riferimento per gli operatori del settore.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 01 Marzo 2026, è pari a 0,312 €Smc. Questo valore è stato calcolato convertendo la quotazione media giornaliera di 32,95 €MWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. Negli ultimi giorni il prezzo del gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV) ha mostrato una tendenza al ribasso, dopo una fase di volatilità registrata a febbraio. Dai picchi di inizio mese, con valori superiori ai 40 €MWh (circa 0,374 €Smc), si è assistito a una progressiva discesa che ha portato il prezzo sotto i 33 €MWh (0,308 €Smc) a fine mese. Questa dinamica riflette una maggiore stabilità del mercato, favorita da condizioni climatiche miti e da un buon livello di stoccaggi in Europa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

