Plebiscito vittoria con il brivido e primo posto in classifica

Il Plebiscito Padova ha ottenuto una vittoria con il brivido nel campionato di pallanuoto di serie B, conquistando così il primo posto in classifica. La partita si è conclusa con un risultato stretto, rendendo ancora più intensa l’emozione per la squadra e i suoi tifosi. La squadra ha dimostrato determinazione fino all’ultimo minuto, portando a casa i tre punti fondamentali.

Vittoria con il brivido, ma per questo ancora più emozionante per il Plebiscito Padova nel campionato di pallanuoto di serie B. Ieri 28 febbraio la compagine euganea ha superato a domicilio 12-10 la Patom Jesina consolidando la prima posizione in classifica. La squadra patavina guidata da Ugo Marinelli si è presentata alla sfida dopo una settimana complicata, segnata da numerose assenze che hanno inevitabilmente condizionato allenamenti e preparazione. L’avvio è tutto in salita: gli ospiti partono forte e scappano subito sullo 0-3, gelando l’impianto di casa. Ma la reazione del Padova non tarda ad arrivare: Baldassa e compagni ritrovano ordine e intensità, ricuciono lo strappo e completano il sorpasso, chiudendo davanti sul 5-4 all’intervallo lungo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

