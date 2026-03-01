Oroscopo di Marzo | ecco segno per segno l' andamento del mese

L'oroscopo di marzo analizza l'andamento del mese per ogni segno zodiacale. Viene descritto come il cielo influenzi le emozioni e le opportunità, evidenziando come alcune energie siano più favorevoli di altre. Il testo si concentra sulle caratteristiche generali che ogni segno può aspettarsi, senza entrare in dettagli personali o motivazioni. La descrizione si conclude sottolineando come le influenze celesti rendano le cose più semplici e vicine nel mese.

Per questo ci saranno segni, come Scorpione e Pesci, che vivranno il coraggio come un atto di resistenza quotidiana, contando su Marte che li renderà veri guerrieri, campioni di divertimento, di simpatia. Oppure il Cancro e il Sagittario che, grazie all’immensa forza di Giove, sapranno decidere di aprire la porta proprio quando la paura di non farcela busserà, credendo nel destino e affidandosi a stelle che promettono molto. Intanto Venere si farà coraggiosa e seduttiva, poco attenta ai dettagli, amplificando le emozioni e i sentimenti di Ariete e Leone, segni molto più disposti ad amare, ad incontrare le persone importanti, e a farlo in maniera volitiva, diretta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

