OneFootball trasmette in diretta e gratuitamente tutte le partite della MLS Next Pro 2026, la terza divisione del calcio negli Stati Uniti. La piattaforma multimediale ha annunciato di offrire la copertura completa del campionato a livello globale, permettendo agli appassionati di seguire le partite senza costi aggiuntivi. La trasmissione riguarda tutte le gare della stagione 2026.

Il campionato MLS Next Pro viene trasmesso dalla piattaforma multimediale OneFootball nel 2026, con la copertura in diretta gratuita di tutte le partite a livello globale. Situato al terzo livello della piramide calcistica degli Stati Uniti, il campionato ha uno stretto legame con la Major League Soccer, in quanto è disputato principalmente dalle squadre riserve dei club della MLS. Questa stagione partecipano anche tre squadre non affiliate alle franchigie della MLS. La copertura su OnFootball include la stagione regolare, i playoff e la MLS Next Pro Cup. I momenti salienti della partita sono disponibili anche sul canale ufficiale OneFootball della lega, disponibile tramite il sito web, le smart-tv e le applicazioni mobili. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - OneFootball offre gratuitamente e in diretta la MLS Next Pro 2026, la terza divisione americana

