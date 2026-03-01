Luna di sangue il 3 marzo | eclissi totale della Luna piena ecco dove si potrà vedere

Il 3 marzo si assisterà a un’eclissi totale della Luna piena, conosciuta come Luna di sangue. Durante questo evento, il satellite naturale della Terra si tingerà di rosso, creando uno spettacolo visibile in alcune zone del mondo. L’eclissi durerà diverse ore e si potrà osservare nei territori in cui il cielo sarà sereno. È uno dei fenomeni astronomici più attesi dell’anno.

Sta per arrivare uno degli spettacoli astronomici più suggestivi dell'anno. Martedì 3 marzo la Luna piena sarà protagonista di una eclissi lunare totale, durante la quale il satellite naturale della Terra si colorerà di rosso dando origine al fenomeno noto come "Luna di sangue".