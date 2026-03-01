L’emozione domina il portafoglio | il 28% degli italiani rinuncia a investire

Secondo i dati più recenti, il 28% degli italiani decide di non investire, preferendo mantenere i propri risparmi liquidi. Nonostante la diffusione di piattaforme digitali e strumenti online, molte persone continuano a evitare di mettere in gioco il proprio denaro, innescando una relazione complessa tra cittadini e il mondo degli investimenti. La paura di perdere denaro sembra essere uno dei principali ostacoli.

Nonostante la crescente digitalizzazione dei servizi finanziari, il rapporto tra italiani e investimenti resta complesso, frenato da barriere psicologiche e concrete. Secondo una ricerca condotta da YouGov per la fintech internazionale XTB, emerge un quadro di profonda cautela: il 75% degli italiani non ha effettuato alcun investimento nell’ultimo anno. Questo dato conferma un “ritardo culturale” nell'uso degli strumenti finanziari come scelta di gestione del risparmio, evidenziando come l'emotività e la percezione del rischio giochino ancora un ruolo determinante nelle scelte delle famiglie. La barriera... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

