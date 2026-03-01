Juventus il gol sbagliato da Zhegrova e i rimpianti
Durante la partita contro il Galatasaray, Zhegrova ha avuto un'occasione di gol che non è riuscito a concretizzare, lasciando i tifosi e la squadra con un senso di perdita. Quel momentto, considerato da molti come decisivo, potrebbe aver influenzato l'esito della stagione dei bianconeri. La partita ha lasciato molti commenti sui social e tra gli addetti ai lavori.
Il gol sbagliato da Zhegrova contro il Galatasaray sarà senza dubbio una sliding door della stagione dei bianconeri tra i rimpianti. Un momento chiave Ci sono momenti che pesano come macigni su una stagione intera. Momenti che possono riscrivere una carriera, un legame con i tifosi, una storia personale in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Koopmeiners in zona mista: «Abbiamo fatto una grande partita, è un peccato. Sul gol sbagliato da Zhegrova dico questo»
Zhegrova scrive ai tifosi dopo l'errore in Juve Galatasaray: ha mandato questo messaggio per 'scusarsi' del gol sbagliato – FOTO
Juventus-Galatasaray 3-2, risultato finale della partita di Champions League: gol di Osimhen, gli highlights
La reazione della panchina Juve al clamoroso gol fallito da Zhegrova: i giocatori sono increduli
